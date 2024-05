O Openstage chega este sábado ao MadeiraShopping para que todas as pessoas que considerem ter perfil de artista, gostem de cantar ou tocar, tenham a oportunidade de mostrar o seu talento, num palco tecnológico, que pode ser usado de forma autónoma. A iniciativa estará presente na esplanada do centro comercial, no Piso 1, até dia 2 de junho.

Para assinalar esta novidade, estão já agendados dois concertos especiais para amanhã. Beatriz Abrunhosa, que começou a cantar nas ruas da ilha, em 2020, será a primeira a atuar, pelas 17h00, e promete animar o público com ritmos de R&B, dando ainda a conhecer o seu single “Sensação”. Às 18h00, as atenções estarão voltadas pela MELA, nome artístico de Mariana Gonçalves, que se prepara para lançar o seu álbum de originais, este ano, depois de somar não só uma participação no programa The Voice, em 2016, mas também no Festival da Canção, em 2024, com o tema “Água”.

Os interessados em utilizar este totem podem inscrever-se de forma simples e gratuita através da App do Openstage. Após a criação de um perfil e aprovação prévia por parte da equipa Openstage, o artista tem acesso à agenda disponível para marcar a sua atuação. No dia e hora escolhidos, basta desbloquear o totem tecnológico, que integra um sistema de áudio, mixer e sensores inteligentes, fazer plug dos equipamentos e o espetáculo começa.

“É com grande entusiasmo que vemos o lançamento do Openstage, voltando a colocar o nosso espaço ao serviço da Cultura. Desta forma, reforçamos o apoio a artistas emergentes, proporcionando-lhes um palco inovador, com uma tecnologia diferenciadora que lhes dá autonomia para agendarem as suas atuações e mostrarem o seu talento”, refere Alberto José Pereira, diretor do MadeiraShopping.