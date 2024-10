O presidente do Governo Regional inaugurou, hoje, a remodelada Central Hidroelétrica da Serra de Água, um investimento de 16 milhões de euros, no âmbito do PRR, que ficou pronto a horas.

Ocasião que aproveitou para dizer que a Região é a mais capacitada, ao nível de energia hídrica, da Europa. E está também bem posicionada ao nível da energia eólica.

Elogiou a EEM na visita a este primeiro projeto PRR da Madeira. Destacou que a obra foi feita com a preservação integral do edifício de 1952. E afirmou que a Madeira está na vanguarda ao nível da produção de renováveis. Sublinhou que o objetivo da Região é dar um contributo para a retenção da pegada de carbono.

Albuquerque reafirmou ser um orgulho para a Madeira e para o Governo, ter uma empresa como a Madeira.