De acordo com o Idealista, a Madeira é a 5.ª região do país onde existem mais casas de luxo à venda, sendo antecedida de Lisboa, a região que lidera, Faro, Porto e Setúbal.

No total do país, existem mais de 15.000 casas de luxo à venda entre 1 e 3 milhões de euros.

“Lisboa é o distrito que possui maior número de casas exclusivas no mercado, representando 38,6% do total nacional. E logo a seguir está Faro, reunindo 26,5% da oferta registada em novembro. Ou seja, só a capital portuguesa e a zona algarvia concentram 65% da oferta de casas de luxo disponível para comprar no país.

O terceiro distrito que possui mais casas de luxo à venda é o Porto (12,7%), seguido de Setúbal (6,7%), da ilha da Madeira (5,5%) e Braga (2%), revelam ainda os dados do idealista/data. Todos os outros 19 territórios possuem uma oferta de habitações exclusivas inferior a 2% do total nacional”, revela o estudo.