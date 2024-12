Bom dia!

A Região fecha o ano com 21 novas operações aéreas e seis retomas. No total, são já 127 as rotas disponibilizadas por 50 companhias, que movimentaram mais de 4,3 milhões de passageiros até outubro. “Trata-se de valores máximos até à data”, refere ao JM o governante Eduardo Jesus.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as compras da época. Comércio preparado para a Festa. O JM e a rádio JM FM, com o apoio da CMF, estão a medir o pulso ao comércio tradicional no Funchal. Os lojistas sublinham a variedade da oferta e a atenção no atendimento. Os clientes demonstram satisfação.

Saiba ainda que idosa com alta hospitalar esperou 22 horas por transporte para lar e que sinistralidade registou três feridos graves numa semana com 76 acidentes.

Manuel António Correia acelera recolha de assinaturas é outro assunto de relevo nesta edição que destaca um Antes e Depois. Tempo trouxe inovação e poupança nas iluminações. As luzes natalícias acompanharam as tendências tecnológicas. As LED acrescentaram criatividade e eficiência energética às decorações.

