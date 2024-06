Madeira assinalou Dia Mundial da Segurança Alimentar

Na passada sexta-feira, dia 7 de junho, a Direção Regional de Saúde assinalou o Dia Mundial da Segurança Alimentar com a realização de diversas ações de sensibilização sobre a importância de ‘Prevenir para garantir a segurança alimentar’, que decorreram nos meios digitais e na comunidade, nomeadamente através da dinamização de uma atividade, que decorreu na Casa do Povo de Água de Pena, dirigida a um grupo de 40 utentes.

Leia a nota de imprensa da Direção Regional da Saúde:

“Nesta ocasião, destacou-se que a chave na prevenção da ocorrência de doenças de origem alimentar consiste na adoção de boas práticas de higiene e segurança alimentar em todas as etapas da vida útil e da transformação do alimento, desde a sua produção, armazenamento, manipulação, preparação e confeção, até ao seu consumo. Qualquer falha de segurança alimentar que ocorra num destes passos mencionados poderá resultar na contaminação do alimento e na rápida contaminação de outros alimentos, equipamentos, utensílios, instalações e/ou mesmo pessoas.

Nas questões de Higiene e Segurança Alimentar, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu 5 princípios fundamentais na promoção da segurança alimentar, designadamente:

- Manter a limpeza

- Separar alimentos crus de alimentos cozinhados

- Cozinhar bem os alimentos

- Manter os alimentos a temperaturas seguras

- Utilizar água e matérias primas seguras.”