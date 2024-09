Ainda antes das eleições autárquicas, o presidente da Câmara de Porto Santo, Nuno Batista, já demonstra “sinais de nervosismo”, segundo observações de Luís Bettencourt.

Em resposta a declarações de Nuno Batista, divulgadas hoje no DN-Madeira, nas quais o edil defende que a Câmara deve ficar com as competências do representante do Governo Regional no Porto Santo, Bettencourt critica o desconhecimento do presidente sobre a legislação nacional e regional, afirmando que os poderes do Governo e dos municípios não se sobrepõem.

Em nota enviada ao Jornal, relembra a recente solicitação de ajuda ao Governo por parte de Batista no caso das palmeiras e questiona as suas críticas à estrutura governativa, considerando-as incoerentes.

“Um presidente de Câmara que há bem pouco tempo pede ajuda ao Governo no caso das Palmeiras pois não tem capacidade ‘SOZINHO’ para assumir tal tarefa e logo depois pede o fim de um cargo que não é sujeito a eleição? Mas qual cargo? Não existe qualquer cargo, mas sim um adjunto de Secretaria da Finanças presidida por Rogério Gouveia que tem a pasta do Porto Santo, claro como água. Afirma que ‘tem total confiança de Miguel Albuquerque’, como tal reforça a sua candidatura ficando então claro que a sua “guerra” é com Roberto Silva e não com o Governo Regional”, lê-se na nota assinada pelo vereador do UNE – Uma Nova Esperança.

Para Luis Bettencourt, esta “guerra” interna só prejudica Porto Santo, diz, apontando a gestão limitada do município e ironizando sobre a ambição do autarca: “Deus no Céu, Nuno Batista na Disney”.