Pedro Coelho, cabeça de lista da Coligação Madeira Primeiro, acusa o PS de, em oito anos de governação, ter deixado Portugal “atrás da Polónia, da Hungria e da Estónia” e de “nada ter feito” relativamente à Madeira.

“Temos o nosso manifesto com as nossas seis caras. Não somos um partido de um homem só, estamos focados na Assembleia da República”, disse cara a cara com Paulo Cafôfo, o candidato do PS, que se apresenta sozinho no cartaz de campanha.

Prosseguindo no ataque ao adversário mais direto, sublinhou que saiu da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a meio do terceiro mandato e assume o compromisso de, sendo eleito, lutar pela Madeira e pelo Porto Santo.

“O meu adversário de hoje está com o olho na Madeira e na República. Como dizia o Paulo, as eleições são importantes, mas para serem importantes, temos de honrar o compromisso. E eu vou honrar o compromisso”, atirou.