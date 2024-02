Paulo Cafôfo confrontou hoje Pedro Coelho com as suspensões de mandato na Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Depois de ter sido acusado por Pedro Coelho de “estar com um olho na República e o outro na Madeira”, aludindo à possibilidade de Cafôfo concorrer às eventuais eleições regionais, o cabeça de lista do PS perguntou “quem é que suspendeu o mandato para ser deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, quem é que suspendeu o mandato para voltar à Câmara e quem é que voltou a suspender o mandato para ir para a Assembleia da República? Quem é que me garante que Pedro Coelho fica na Assembleia da República?”.

“Temos aqui três suspensões, eu diria um vai e vai”, atirou, assumindo, no entanto, que será “cabeça de lista à Assembleia da República e candidato a presidente do Governo Regional”.

Cafôfo referiu que não era possível prever que haveria eleições antecipadas na Madeira este ano quando se candidatou à liderança do PS/Madeira.

Saltando de assunto, o cabeça de lista concordou com a revisão da lei de finanças regionais, mas criticou que os poderes que estão na lei não estejam hoje a ser plenamente usados, quando a carga fiscal está recorde e a desigualdade social é das maiores do país.