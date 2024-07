Navios da Federação Russa monotorizados pela Marinha

No decorrer desta semana, a Marinha colocou em prática uma operação de monitorização e acompanhamento da fragata Russa Almirante Gorshkov e do reabastecedor de esquadra Akademik Pashin que cruzaram as áreas marítimas de interesse nacional e a Zona Económica Exclusiva (ZEE) da Madeira, rumo ao Mar Mediterrâneo.

Simultaneamente, o navio logístico Ursa Major foi acompanhado ao longo da ZEE do Continente entre os dias 22 e 23 de julho. Trata-se de um navio “conhecido por se encontrar envolvido no transporte de material e sustentabilidade do esforço de guerra russo”, revela a Marinha.

O Centro de Operações Marítimas coordenou com o Comando da Zona Marítima da Madeira o emprego do NRP Zaire, que iniciou o acompanhamento no passado dia 20 de julho, e empregou o NRP Setúbal no acompanhamento ao longo da ZEE Continental que terminou ontem, terça-feira.

“A Marinha, através destas ações de monitorização e vigilância, garante a defesa e segurança dos espaços marítimos sob soberania, jurisdição ou responsabilidade nacional, contribui para a proteção dos interesses de Portugal e das suas infraestruturas criticas e, simultaneamente, assegura o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos no quadro da Aliança Atlântica”, lê-se em comunicado.