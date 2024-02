Raquel Coelho, cabeça de lista do PTP, pensa que mais ou menos autonomia “depende de quem está à frente do poder”.

A empresária considera que a autonomia “foi mal negociada” e que “mais do que dar resposta aos problemas das pessoas foi uma forma do PSD se perpetuar no poder”.

Raquel Coelho entende que a permanência do PSD no poder é feita “à custa nos empregos na administração pública que essa autonomia permite”.

“Trabalhos são moeda de troca. Até para varrer é preciso ter uma cunha”, afirmou sublinhando que “está na altura dos madeirenses não deixarem a autonomia nas mãos de pessoas que não têm condições morais para assumir esse poder”.