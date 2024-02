Pelo PSD, foi Bruno Melim quem teceu comentários à decisão do representante e da República de apenas garantir que o PSD vai estar na Quinta Vigia até 24 de março, em regime de gestão, muito embora esse prazo depois se possa prolongar, pois a ser decidido avançar para eleições, haverá todo um processo a tratar, no mínimo de dois meses.

“O PSD Madeira entende que fruto das eleições legislativas regionais de 2023 lhe foi conferida uma legitimidade para governar, não só estes quatro meses, mas também os próximos quatro anos a partir dessas eleições de setembro”, disse ao JM o deputado social democrata.

Líder da JSD, Bruno Melim diz que “ao longo desta crise política, o PSD foi sempre solução. Não foi o PSD que criou a crise política, nem foi o PSD que não apresentou uma solução à crise política. O PSD continua e continua a ser uma solução para o futuro da Região Autónoma da Madeira”.

“Nesse sentido, aquilo que entendemos é que do senhor representante da República hoje, e já depois da crise política iniciada, não nos foi devolvida a legitimidade para governar, que nós entendemos continuar a merecer, não só pela vitória em 24 de setembro de 2023 mas, sobretudo, pelo legado de construção e governação dos madeirenses ao longo dos últimos 48 anos de autonomia política”, constatou.

No entanto, “cumpre-me ainda dizer que caso o senhor Presidente da República entenda, a 24 de março, dissolver a Assembleia Regional e convocar eleições antecipadas é nosso dever, pedir, de cabeça levantada e de olhos nos olhos com os madeirenses, a legitimidade e o apoio do povo para continuarmos a governar a Madeira na senda do desenvolvimento, do progresso”.

Por outro lado, “se a 24 de março o Presidente da República entende não dissolver a Assembleia e o senhor representante entenda dar ao PSD a possibilidade de formar um novo Governo, o PSD continuará pronto e preparado para garantir a estabilidade”.