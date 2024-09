Junta de Freguesia da Ribeira Brava apoia Casa do Povo

Na sequência de um pedido por parte da casa do povo da Ribeira Brava, a junta de freguesia local apoiou esta entidade, suportando a alimentação do Rancho Etnográfico de São Lourenço da Montaria, que se encontra na Ribeira Brava, no âmbito de um intercâmbio.

Após o grupo de folclore da Casa do Povo da Ribeira Brava ter participado no festival de folclore de São Lourenço da Montaria, em Viana do Castelo, chegou a vez da Ribeira Brava receber o rancho etnográfico daquela freguesia para participar no ‘Festibrava 2024’, que decorreu no passado domingo. Marco Martins, presidente da junta de freguesia da Ribeira Brava, enaltece a realização do ‘FestiBrava e ressalva a vontade de preservar as nossas tradições’, explica a junta, em comunicado.

“É com grande satisfação que vejo a Ribeira Brava receber centenas de pessoas para celebrar a nossa cultura, enquanto partilhamos a nossa etnografia com outros grupos. É importante manter estas tradições e incentivar os jovens a conhecer a nossa cultura e história regional”, expressa Marco Martins.

O autarca refere ainda que esta colaboração surge no âmbito do apoio às entidades locais, confirmando “o bom relacionamento com as mesmas e agradece toda a disponibilidade que a Casa do Povo da Ribeira Brava tem demonstrado ao longo dos anos, desejando muito sucesso para o seu futuro”.