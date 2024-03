JPP volta a exigir contas à GESBA

O JPP volta a visar a GESBA, congratulando-se com a sua ação, que, segundo o partido, já produziu efeitos práticos.

“Graças à perseverança, à pressão, ao modelo de fiscalização do JPP e à justa luta dos produtores de banana, as contas da GESBA têm vindo a ser fielmente escrutinadas, o que levou já a um aumento do preço final pago ao produtor”, pode ler-se em comunicado enviado à redação.

Mesmo assim, o partido adianta que não tem dúvidas de que “a gestão da GESBA continua a ser danosa para o bolso do agricultor” e tal confirmação “surge (a título de exemplo) com gastos manifestamente excessivos em deslocações, estadias e despesas de representação, ou, mais recentemente, com o contrato despesista que levou a GESBA a contratualizar o aluguer de carros ligeiros de passageiros, por mais de um milhão de euros (!), tal como foi oportunamente avançado pelo JPP”.

É neste sentido que “o JPP mantém a apertada fiscalização à empresa pública de gestão do sector da banana, solicitando o Relatório de Gestão da GESBA do ano económico de 2023”.