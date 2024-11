A encerrar as reuniões do dia de hoje entre o secretário regional das Finanças e os partidos, para a preparação do Orçamento Regional, o JPP avisou desde logo que não revela sentido de voto a um documento que ainda não conhece. Seria “uma irresponsabilidade”, disse Élvio Sousa, lembrando que o partido votou contra o Programa de Governo.

O líder parlamentar do JPP defendeu junto do governante, a redução de impostos e, em particular da despesa pública, muito pesada por via da dívida pública. “A redução da despesa é o caminho para baixar impostos. Com 500 milhões de serviço de dívida, focada de orçamento em orçamento, o Governo tem de reduzir a despesa”, vincou o responsável.

Defendendo que a Região tem de aprofundar o debate em torno da redução da despesa, Élvio Sousa comentou que, “se nas nossas casas tivermos dificuldades em gerir os nossos orçamentos, íamos reduzir na despesa”, advogando que o governo tem de dar o exemplo.

Outra área que o JPP quer ver uma aposta mais forte é na habitação. Sem ter aprofundado muito o assunto com o Rogério Gouveia, Élvio Sousa defende que seja “lançada mais construção de habitação”, para baixar os preços e ajudar a vida da classe média e da classe mais desfavorecida. “A habitação deve ser o topo da prioridade. E o Governo aqui está pendurado no PRR, nas verbas do PRR, e não sai daqui”.

O subsídio de insularidade para o setor privado, proposto pelo CDS, foi outro aspeto, disse, lembrando que o processo para esse fim não foi ainda iniciado.

Hoje, Rogério Gouveia recebe o PS e o PSD para, depois de auscultados todos os partidos com assento parlamentar, entregar a proposta de Orçamento Regional no parlamento madeirense.