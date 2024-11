Depois de um longo período a falar de moção de censura, incluindo no tempo destinado a abordar o primeiro diploma do dia – pedidos de auditoria à gestão dos governos de Albuquerque – no plenário madeirense debate-se agora o projeto de resolução, da autoria do JPP, intitulado ‘Plano Estratégico para o Combate e Controlo às Pragas de Ratos’.

“Os ratos não conhecem barreiras administrativas”, pelo que, para o deputado Rafael Nunes, “os resultados das ações de desratização tomadas de forma avulsa. Zona a zona, apesar de estarem muito bem identificados são comprovadamente insuficientes para controlar a atual praga”.

Assim, o diploma reivindica “um ataque concertado, num assunto que entendemos suprapartidário e deverá considerar a correta integração e articulação dos diferentes intervenientes”, nomeadamente “município, freguesias e Governo Regional”.