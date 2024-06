JPP “desmonta clima de medo no Porto Santo”

O partido Juntos Pelo Povo mateve hoje contatos com a população no Porto Santo, com uma agenda marcada por dois assuntos: Agradecer e esclarecer.

“Agradecer a confiança depositada no projeto do JPP, nas últimas eleições. Ficou o compromisso de que tudo será feito para estar à altura do voto dos porto-santenses”, começa por ler-se num comunicado de impresa. E esclarecer as pessoas em torno do momento político atual, com o fantasma de novas eleições e o impacto da falta de Orçamento a preocupar os cidadãos, acrescenta-se na mesma nota.

Os deputados Paulo Alves e Carlos Silva, citados no comunicado, explicaram que a falta de Orçamento se deve exclusivamente à estratégia de Albuquerque e de Barreto que, em Fevereiro, decidiram retirar o documento. Uma estratégia de medo e de intimidação que saiu à rua por estes dias na Ilha Dourada, com a ameaça de que o Centro de Saúde ia parar, os clubes não iam receber – já não recebem há seis meses -, ou de que as casas não estariam prontas a tempo. Falsidades com que procuram assustar as pessoas.

Mas o JPP não se deixa intimidar e estará já amanhã com total empenho, no debate do Programa do Governo, muito embora do que já lemos e relemos, trata-se de um programa com promessas vagas e um conjunto de generalidades. A Incubadora não será esquecida, as progressões nas carreiras serão defendidas sem subterfúgios, a devolução da totalidade do subsídio de insularidade será exigida, tais como melhores condições para a prática desportiva, mais e melhores transportes e cuidado efetivo com o Ambiente.

“Precisamos proteger o que torna o Porto Santo único”, considerou Carlos Silva que deixou um apelo final: “Não deixem de aproveitar o São João, por causa do momento político. Divirtam-se. Venham ao Porto Santo. A vida continua.”