JPP apresenta Programa de Governo “para o povo, famílias e empresas”

O Juntos pelo Povo apresentou, hoje, no Solar do Ribeirinho, o seu Programa de Governo, tendo deixado a garantia de que este programa “é para o povo, famílias e empresas”

Isso mesmo garantiu Élvio Sousa, candidato a presidente do Governo Regional pelo JPP, que na ocasião afirmou ser importante “valorizar o tecido empresarial, em especial as micro, pequenas e médias empresas, incluindo as familiares que representam mais de 90% do tecido empresarial”.

“Dar esperança aos jovens, sobretudo no mercado de trabalho e na habitação, e maior qualidade de vida aos idosos que se encontram numa situação de vulnerabilidade (e a garantia de um complemento de 120 euros para as reformas)”, “garantir casas a preços acessíveis”, “proteger a classe média que sustenta o crescimento social e económico” e “apoiar os casais jovens e dar maior acesso aos cidadãos em lista de espera” foram algumas das medidas elencadas pelo partido, que mais defende “uma nova viragem”.

“Este é um momento decisivo. Por isso o nosso programa é para o Povo, para as famílias e para as empresas, um programa assente em reformas estruturais com prioridade para as áreas da saúde, da habitação, da agricultura, transportes, redução gradual de impostos e redução do custo de vida”, vincou o líder do JPP, urgindo ainda a uma maior proteção da classe média, enquanto classe “que sustenta o desenvolvimento social e económico”, e apoios essenciais aos casais jovens.

“Na agenda estão 15 medidas estruturais para mudar a Madeira e o Porto Santo, e um conjunto de reformas estruturais para reduzir o custo de vida, para a gestão da saúde, transportes, agricultura, habitação e diversificação da economia”, concluiu Élvio Sousa.