Jovem preside à cerimónia dos 509 anos de Santa Cruz

Fátima Gouveia, de 16 anos, preside à cerimónia dos 509 anos de Santa Cruz, como representante do povo.

Na passagem entre os discursos dos deputados municipais e o s discursos da presidente da Assembleia Municipal e do presidente da Câmara, coube-lhe a vez de intervir.

Foi assim que, logo a seguir a uma troca de galhardetes entre os partidos da oposição e o partido no poder, a jovem lembrou que a celebração do aniversário do concelho é um momento de união. A finalizar disse o quanto tem orgulho de ser natural do concelho de Santa Cruz.