O Tribunal Judicial da Comarca da Madeira condenou a uma pena efetiva de três anos e seis meses de prisão um jovem acusado de ter esfaqueado outro homem nas imediações da praia do Arsenal, na zona velha do Funchal, em setembro de 2022.

A leitura do acórdão teve lugar esta tarde, tendo a juíza Carla Meneses, que presidiu ao coletivo que julgou este caso, considerado que os factos eram “demasiado graves” para justificar uma suspensão da pena, apesar da admissão de culpa e do arrependimento entretanto manifestado pelo jovem arguido.

O caso remonta à tarde de 19 de setembro de 2022, quando o jovem, então com 19 anos, esfaqueou um outro homem, na altura com 25, na sequência de um conflito já antigo entre os dois. Os factos deste último episódio aconteceram “em plena luz do dia” e “no centro do Funchal”, lembrou a juíza.

O arguido, que já se encontrava em prisão preventiva, foi condenado por um crime de homicídio simples na forma tentada.