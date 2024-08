O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, esteve presente, esta tarde, na Festa de Encerramento projeto “Férias Divertidas”, da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal (ADCF) – Garouta do Calhau no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.

José Manuel Rodrigues, aproveitou este encontro para elogiar o trabalho desenvolvido por esta associação o ano inteiro afirmando que “a Madeira tem dado passos significativos no desenvolvimento social, não só no apoio às crianças como aos idosos”.

O presidente do Parlamento madeirense, enalteceu o apoio que tem sido dado pela associação, ao longo dos anos, “aos mais jovens, aos mais frágeis e aos mais idosos, para a construção de uma sociedade melhor”.

Ricardo Silva, presidente da Associação, referiu que “quem trabalha na área social tem feito um excelente trabalho”, admitindo, no entanto, a existência de crianças com problemas, para quem deve ser canalizada toda a ajuda.

José Manuel Rodrigues canonizou ainda que espera que “todas as crianças que participaram nestes últimos 2 meses de férias divertidas, tenham criado laços de amizades, tenham aprendido mais sobre os valores da cidadania, para que no futuro, possam ser bons cidadãos.”

“Fazer ponte entre as diversas gerações para que ninguém fique para trás, para quer todos possamos ter acesso às mesmas oportunidades independentemente da nossa idade. Todos nós merecemos o apoio das entidades públicas, merecemos o apoio da comunidade, merecemos todos a mesma dignidade. A principal desigualdade que existe na nossa sociedade é a desigualdade do conhecimento e da aprendizagem e é vencendo essa desigualdade, que a Madeira pode vir a ter uma sociedade mais harmoniosa e mais equilibrada e mais justa.”