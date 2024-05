O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia esteve, hoje, na abertura da exposição MagiCetus, no âmbito do projeto BaleiArte, no Museu da Baleia da Madeira.

Oportunidade que Jorge Carvalho aproveitou para felicitar o Museu e quem ali trabalha, pela dinâmica que tem tido, transformando o espaço numa zona de expressão do que são as emoções, o conhecimento dos oceanos.

BaleiArte é um projeto do Museu da Baleia da Madeira, iniciado em 2012, que pretende conjugar e promover educação e criatividade. Neste ano letivo, sob o tema MagiCetus, pretendeu combinar duas dimensões: o habitat natural dos cetáceos e o universo mágico, numa alusão à plenitude, ao equilíbrio e ao fantástico.

Procurou-se aliar a valência científica do Museu, com conhecimento sobre as baleias e os golfinho do arquipélago da Madeira, e a arte, como potenciadora da educação ecológica.