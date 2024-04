O JM Madeira regressa hoje ao WhatsApp com o seu próprio canal de notícias. Espaço informativo que disponibiliza as principais notícias que marcam a atualidade.

Refira-se que neste canal serão partilhados os destaques de todas as secções do site online do JM, desde os últimos desenvolvimentos na Região e na Cultura até às novidades que viajam desde o território Nacional, do Mundo e do Desporto até ao seu telemóvel.

Além disso, conte também com o sumário diário das notícias que marcam a edição impressa do seu Jornal.

Ressalve-se ainda que, ao contrário do que é habitual quando troca mensagens no WhatsApp, o canal de JM-Madeira apenas poderá ser encontrado no separador ‘Atualizações’, sendo que para aceder a esta funcionalidade precisa de seguir alguns passos que passamos a enunciar:

Como aderir ao canal de WhatsApp do JM?

1. Faça scan do QR Code na imagem da notícia, utilizando a câmara fotográfica do seu telemóvel e clicando no link que surge;

2. Aberto o canal, clique na opção ‘Seguir’, que se encontra no canto superior direito;

3. Ative as notificações, clicando no sininho que surge também no canto superior direito;

4. Partilhe com os seus amigos e familiares;

5. Interaja com o seu JM, reagindo às nossas mensagens com emojis.