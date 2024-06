Jardins são o tema do quarto dia da Semana do Ambiente de 2024

No âmbito da semana do Ambiente 2024, a realizar-se desde 3 até 7 de junho, o programa reserva o dia de hoje aos Jardins, com o tema Funchal, um jardim para todos.

Atualmente, a Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos da Câmara Municipal do Funchal gere um património arbóreo com cerca de 10 000 árvores, distribuídas por parques, jardins, arruamentos e espaços remanescentes.

As Árvores, como elementos fundamentais no ecossistema urbano, para além de contribuírem para a valorização das cidades, aumentam o conforto das populações e promovem a qualidade ambiental. Dada a sua importância, a Divisão de Jardins e espaços Verdes Urbanos pretende dar a conhecer não só as árvores consideradas “Monumentais”, dado o seu caráter excecional, porte monumental e valor botânico, como também as 10 espécies mais representativas nos nossos arruamentos.

Deste modo, hoje, no dia reservado à temática dos Jardins, realce-se duas atividades práticas em duas sessões distintas direcionadas à comunidade escolar, nomeadamente, uma “Oficina de Jardinagem”, onde alunos aprendem a plantar diferentes espécies de plantas cujo o objetivo primordial é fomentar o gosto pela jardinagem e, a segunda atividade “Pintar com a Natureza”, onde as crianças podem escolher as folhas e as tintas que mais gostam e pôr “mãos à obra”.

Esta atividade consiste em pintar folhas de árvores de diferentes formatos, tamanhos, texturas e carimbá-las sobre um saco de tecido. Brincar com os elementos da natureza desenvolve a destreza manual, criatividade e conhecimento do mundo natural.

Além destas atividades práticas, as crianças puderam assistir a duas peças de teatro e ainda visitar toda a exposição patente na praça.

Durante o dia todos os visitantes poderão ser presenteados com sementes de flores e/ou de plantas aromáticas e ainda receber uma curiosidade ou recomendação sobre a temática.