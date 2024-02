Este fim de semana, o Nini Design Center está a receber o ‘Encontro P&Q Vinhos e Espirituosos’, promovido pela ‘Páginas & Quadrículas’ em parceria com o JM e que reúne mais de duas dezenas de produtores, sendo, portanto, um evento imperdível para qualquer amante de vinho.

Há diversas iniciativas programas para estes dois dias, mas o centro das atenções estava no jantar, este sábado, no restaurante O Forte.

Certo é que devido à grande afluência e interesse dos madeirenses neste tipo de evento que conjuga a gastronomia e os vinhos e que se revelou um autêntico sucesso, não há mais vagas disponíveis.

Cerca de 110 pessoas já garantiram o seu lugar no jantar, que estará a cargo do chef Tiago Moutinho e que se insere na iniciativa que conta com o JM como media partner.