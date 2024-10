Bom dia! É quinta-feira!

* O edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, acolhe hoje e amanhã, das 9h00 às 18h00, a conferência ‘Comunicação Política e Desafios Contemporâneos’.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses realiza entre hoje e amanhã o III Congresso dos Psicólogos da Madeira, sob o tema ‘A Psicologia e o Futuro’. Um evento que conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na sessão de abertura, às 9h30, onde estará ainda o bastonário da OPP, Francisco Miranda Rodrigues, e o presidente da DRM, Renato Gomes Carvalho.

* A ARPIRAM – Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos realiza hoje uma ação de contacto com a população no centro do Funchal para alertar para a necessidade de serem garantidos apoios para os idosos. Pelas 11h30, na Placa Central, junto à Estátua do João Gonçalves Zarco, vão ser apresentadas as conclusões desta iniciativa.

* O Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, inaugura pelas 17h30 a mostra ‘Onde a Lã Vive’.