* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, intervém a partir das 9h30, na sessão de abertura do IX Encontro de Voluntários na Região Autónoma da Madeira, a ter lugar no Auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal. Pela tarde, às 18h00, o Chefe do Governo estará presente nas comemorações do 39.º aniversário SANAS Madeira – Associação Madeirense para Socorro no Mar, na Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, ao Aterro Marítimo do Aeroporto da Madeira.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião, estão previstas para as 12h00.

* O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos prepara-se para receber hoje, a exposição “What is Watt?”. O momento de inauguração acontece pelas 11h00, e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva.

* O Parlamento madeirense promove hoje, no Salão Nobre da ALRAM, pelas 15h30, uma conferência/tertúlia “Laços que ferem... Click’a na Mudança!”, que tem por objetivo alertar para a problemática da violência doméstica e incentivar o respeito pelos direitos humanos e as relações saudáveis. O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside ao evento.

* Realiza-se pelas 17h00, a cerimónia de entrega de diplomas aos estudantes que concluíram a primeira edição da Pós-Graduação em Perspetivas Atuais, Acompanhamento e Inserção em Serviço Social, ministrada pela Universidade da Madeira. A cerimónia terá lugar no Edifício da Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas.

* São lançados hoje, no Design Center Nini Andrade pelas 18h00, dois livros de João Carlos Abreu, “A Paixão de Rosa Flôr e outras histórias” e “Whispering Tides”.

* Hoje a partir das 18h00, a sede da Associação de Solidariedade Social dos Professores – Delegação da Madeira, situada na Rampa do Forte, em Santa Maria

Maior, acolhe uma tertúlia literária com Deodato Rodrigues, que terá a colaboração de Ana Graça, docente da Escola Dr. Brazão de Castro.