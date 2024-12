IVBAM e Barceló promovem artesanato da Madeira

O Hotel Barceló Funchal OldTown, em parceria com o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), acolhe até final deste mês de dezembro a iniciativa “Mercadinhos de Natal” que alia a vertente comercial à vertente pedagógica, com a realização de workshops realizados por artesão regionais.

Assim, estas duas instituições promovem o artesanato da Madeira com o objetivo de “divulgar as artes e ofícios Tradicionais da Madeira, essencialmente aos clientes instalados nesta unidade ao longo do mês de dezembro”.

Realiza-se nas quatro terça-feiras do mês de dezembro, onde têm participado artesãos reconhecidos pelo IVBAM nas diferentes áreas.

Nas edições já realizadas, participaram Miguel Ramos, ceramista, Luz Ornelas e Irina Andrusko, com os Barretes de Vilão e Cristian Júnior, da área das madeiras, artesão distinguido recentemente com o 1.° prémio, na vertente contemporânea, no Prémio de Valorização do Artesanato Regional.

Decorrem ainda mais dois Mercadinhos de Natal, nos dias 17 e 24 de dezembro, abertos igualmente ao público em geral.

Decorrem ainda os seguintes workshops:

• 17 de dezembro | 15h às 18h: Jenita Spínola (tecelagem), Flor Fernandes (cerâmica) e projeto Maui & Sucri (tecelagem); 17h - workshop de tecelagem promovido por Jenita Spínola;

• 24 de dezembro | 10h às 13h: marca “Be.Linda.Be.You”, Micaela Faria (Bordado Madeira) e Emiliana Rodrigues (bijuteria). 14h - workshop de azulejaria promovido por Ana Paula Gomes;

Importa referir que a participação nos workshops implica inscrição e pagamento, junto dos artesãos promotores dos mesmos, pelo que os interessados poderão contactar diretamente com artesãos, nomeadamente através das suas redes sociais, ou com o hotel.

Estas iniciativas encerram um ano de parcerias entre o IVBAM e o hotel Barceló Funchal OldTown, os quais têm protagonizado diversas ações que visam promover e enaltecer o Bordado e o artesanato da Madeira.