O Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato da Madeira está a disponibilizar assessoria técnica a todos os viticultores da Região Autónoma da Madeira. Hoje, durante o decorrer da manhã, três elementos do Conselho Diretivo do IVBAM visitaram alguns viticultores da Costa Norte da Madeira, nomeadamente, no concelho do Porto Moniz.

Integrado no roteiro de visitas aos viticultores da Região, levado a cabo pelo IVBAM, o Conselho Diretivo pretende conhecer de perto as diferentes realidades vitis nos concelhos vitivinícolas da RAM, bem como, reforçar junto dos agricultores a total disponibilidade na assessoria técnica do IVBAM.