As inscrições para o 25.º concurso ‘Funchal – Cidade Florida 2024’ vão decorrer entre os dias 1 e 31 de março, através do site da Câmara Municipal do Funchal ou presencialmente.

De acordo com a Câmara do Funchal, o concurso é “dedicado à expansão da área de espaços verdes da cidade” e apresentará as seguintes modalidades: hortas urbanas municipais, hortas urbanas sociais, jardins de habitação social, jardins unifamiliares, unidades hoteleiras, e ainda varandas, balcões, terraços e escadarias.

“Esta iniciativa, com prémios no valor de 7.200 euros, tem contribuído e reforçado a imagem do Funchal, esperando-se, à semelhança dos anos anteriores, a adesão de muitos entusiastas dos jardins, num concurso que tem como principal objetivo reforçar o papel de todos os munícipes numa imagem mais ‘verde’ do Funchal, merecedora do epíteto ‘Cidade Jardim’”, realça a autarquia, em comunicado.

As inscrições podem ser feitas através do site da autarquia ou presencialmente, na Quinta do Poço da Câmara, na Estrada dos Marmeleiros n.º1, em frente à Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.