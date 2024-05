A Iniciativa Liberal saiu hoje da reunião com o representante da República com disponibilidade para conversar quer com o PSD, quer com a solução PS-JPP, mas não para avançar para acordos de iniciativa parlamentar ou de governo.

A disponibilidade de Nuno Morna é para analisar “ponto a ponto” matérias como o Programa do Governo e a proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024.“Claro que há disponibilidade para tudo. Está tudo aberto e em cima da mesa. Agora, acordos pré-definidos sejam eles parlamentares, sejam de Governo, sejam do que for, connosco não contam. Nem uns nem outros. Ninguém que conte com isso”, disse Nuno Morna.O princípio da Iniciativa Liberal é “analisar decreto a decreto, ponto a ponto, Programa do Governo e Orçamento a Orçamento.

E para discutir e apresentar as nossas propostas, de cedermos de um lado se os outros cederem do outro, no sentido de podermos valorizar aquilo que são as medidas que possam fazer com que a Madeira tenha um maior desenvolvimento que tem”, disse.

O representante da República para a Madeira está a receber hoje os partidos políticos com assento parlamentar, iniciando o processo que vai levar à formação do futuro Governo Regional.

As audições estão a acontecer seguindo a regra do partido menos votado para o mais votado. O primeiro a ser ouvido foi o PAN, depois seguise-se a Iniciativa Liberal. O próximo será o CDS/PP, ainda durante a manhã. À tarde, são ouvidos o Chega, o JPP, o PS e o PSD. Há um intervalo de uma hora entre cada partido.As eleições do passado domingo determinaram a vitória do PSD, que alcançou 19 deputados. Em segundo lugar ficou o PS (11 deputados), depois o JPP (9), o Chega (4), o CDS (2), a IL (1) e o PAN (1).