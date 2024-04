Iniciativa Liberal desmente CHEGA: António Costa Amaral é o madeirense mais bem posicionado para as europeias

A Iniciativa Liberal desmentiu, hoje, o CHEGA-Madeira, que afirmou que o seu candidato às eleições europeias é o madeirense melhor posicionado nas listas apresentadas pelos partidos nacionais.

Conforme esclareceu Nuno Morna, coordenador regional da IL, é na verdade o seu candidato, António Costa Amaral, que ocupa a posição mais privilegiada entre os madeirenses que concorrem ao ato eleitoral do próximo dia 9 de junho.

“Usando a velha tática do medir o que é imensurável, [o CHEGA] parece deliberadamente ignorar um facto crucial que desafia essa narrativa”, acusa o responsável, que mais afirma que “esta omissão não é apenas um lapso informativo, mas revela uma prática questionável de apresentar uma realidade parcial, que parece servir mais a uma estratégia de marketing político pifua do que ao compromisso com a transparência com que enchem a boca e pouco praticam”.

“Ao destacar apenas as posições inferiores de madeirenses nas listas de outros partidos, o Chega manipula a perceção pública para inflamar a relevância do seu candidato, desconsiderando a existência de um candidato da Madeira em posição evidentemente mais vantajosa. Esta abordagem pode ser vista como uma tentativa de obscurecer o quadro político real, favorecendo uma imagem construída que beneficia as suas aspirações eleitorais, nem que para isso se pague o preço da mentira”, denuncia ainda Nuno Morna.

A IL acusa, assim, o partido liderado por Miguel Castro na Região de deslealdade para com os eleitores, “que merecem uma imagem completa e não distorcida do cenário eleitoral”.