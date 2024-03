O diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, acompanhado pela diretora de serviços da Ruralidade, Carla Fernandes, visitou as instalações da pastelaria Doce Cereja, de Anabela Pestana e Sérgio Pereira.

Este estabelecimento, localizado no Jardim da Serra, comercializa pão e pastelaria diversa, mas também pizzas, todos eles de fabrico próprio e artesanal, disponibilizando as sugestões tradicionais, mas surpreendendo muitas vezes com ingredientes inovadores. Ao longo dos últimos anos, tem ganho destaque pelos bolos que confeciona para as mais variadas celebrações especiais.

Emprega, neste momento, 13 trabalhadores, mas tenciona abrir em breve uma padaria de cariz tradicional, de modo a preservar e a valorizar o pão regional, utilizando na sua confeção os cereais produzidos na proximidade, mantendo assim a decisão assumida desde o início, há já 13 anos, de, sempre que possível, adquirir a matéria-prima aos produtores que se encontram mais perto, contribuindo para a dinamização e a valorização da economia local e com benefícios sociais e ambientais significativos.