O Jardim de Santa Luzia acolheu, esta tarde, o Festival ‘Viva as Crianças’, uma iniciativa organizada pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

Trata-se de uma iniciativa integrada no mês da prevenção dos maus tratos na infância. A primeira parte do evento contou com pinturas faciais e vários jogos, sendo que, às 16h30 entrou em ação a contadora de histórias Leda Pestana.

Seguiu-se um espetáculo de magia, com o mágico Mago é Bom, e um show de ventriloquia do ator Osvaldo Roque, da Companhia de Teatro Lanterna Mágica, iniciativas que prenderam a atenção de todas as crianças presentes.

O presidente da Junta, que esteve na iniciativa, considerou que o evento pretende ser um tributo a todas as crianças e aos seus direitos. A festa terminou com um momento musical de Pedro Freitas e da sua banda contando ainda com a participação especial do jovem Tiago Santos, que levou ao Jardim de Santa Luzia a música que esteve recentemente em destaque no The Voice Kids.

As alocuções estiveram a cargo de Carlos Pereira, mais conhecido por ‘Nené’ e de João Pedro Ramos sendo que, para além dos diversos espetáculos que constaram do programa, as crianças tiveram ainda a oportunidade de brincar num insuflável e provar pipocas e algodão doce. Esta iniciativa, cuja organização técnica esteve a cargo da Associação de Teatro Amador do Livramento, teve como parceiros o Governo Regional da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal.