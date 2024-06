É oficial. A Iniciativa Liberal (IL) vai se abster na votação do Programa de Governo, a ser apresentado até dia 6 de Julho, quando têm já incorporadas mais três das suas propostas no Programa.

“Hoje, acertámos coisas que tinham ficado pendentes na reunião da quarta-feira e estou em condições de poder dizer que acertámos com o Governo que, no seu Programa, constará uma alínea que dirá muito claramente que a redução do IRS será em todos os escalões de 30% do primeiro ao último”, transmitiu Nuno Morna.

A redução da dívida regional em 3%, ao longo da legislatura, e ainda o compromisso “de que mal a Lei das Finanças Regionais seja aprovada se aplicará a redução do IVA em 30%”, estão contempladas. O Governo mais acolheu a proposta de um sistema integrado na administração pública.

Em relação à saúde, um dos pontos que já se sabia estar em cima da mesa, ficou o compromisso de serem identificas as áreas com maior tempo de espera em tempo ocioso e assegurada a monitorização das listas de espera, bem como a inclusão de um sistema integrado das mesmas.

Recorde-se que o Governo Regional está a levar a cabo negociações com os partidos com assento parlamentar, à exceção do PS e JPP, que recusaram, desde dia 24 de junho e já tem o assunto fechado com três partidos. O PAN, CDS e IL.

Os primeiros não acrescentaram medidas ao documento inicial do Programa de Governo e viabilizarão se o produto final não violar os seus princípios, ao passo que o CDS adicionou seis e a IL mete cinco.

O Chega ainda volta na segunda-feira, pelas 16h30, insistindo na saída de Miguel Albuquerque para viabilizar Programa de Governo. O PS e o JPP estão de fora por opção própria, considerando o líder do maior partido da oposição que estas reuniões representam uma “encenação”.