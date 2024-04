O Iniciativa Liberal acaba de proceder à entrega da lista de candidatos às Eleições Reginais de 2024. À saída do Tribunal Judicial do Funchal, Nuno Morna referiu que o IL candidata-se à Assembleia Legislativa da Madeira com o objetivo de crescer e implantar, cada vez mais, o liberalismo na Madeira.

O cabeça de lista refere que as soluções do partido visam o desenvolvimento e empoderamento dos madeirenses.

O IL mantém-se disponível para conversar e chegar a entendimentos com outras forças políticas, no entanto, Nuno Morna sublinha que “entendimentos não implicam nem acordos nem coligações”.

Questionado pela comunicação social sobre a notícia que faz a manchete de hoje do Correio da Manhã, Gonçalo Maia Camelo considerou “dispensável os madeirenses terem de passar novamente por uma discussão sobre casos judiciais”. “Bastava que as pessoas assumissem aquilo que dizem e não teríamos de discutir estas matérias”, frisou.