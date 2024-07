O deputado único da IL, Nuno Morna, considera que Eduardo Jesus só fala de números numa Região “em que a literacia financeira é pouco mais de zero”.

“Isso comigo não pega”, atira Nuno Morna, a dizer que a “realidade do alto número do PIB não chega às pessoas”.

Mais disse, dirigindo-se a Eduardo Jesus, que o que não falta são vídeos fantásticos da nossa terra, “infelizmente pelas piores razões”.

“Uma bandalheira desgraçada nos principais pontos turísticos”, advogou o liberal, a evidenciar que o Governo confunde entretenimento e cultura.

Por seu turno, Eduardo Jesus lamentou que Morna nunca reconheça o trabalho feito pela Cultura. “Nunca, como hoje, o setor cultural esteve tão ativo neste Região”, replicou.

Acontece hoje, no parlamento regional, a apreciação na generalidade das Propostas de “ Orçamento e PIDDAR para 2024 - Proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024”, da autoria do Governo Regional. Os trabalhos são presididos pelo social-democrata Brício Araújo.