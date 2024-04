A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira realizou uma reunião com os moradores do Bairro de Santo Amaro, com vista a auscultar a população sobre sugestões de melhoria para o conjunto habitacional em questão.

De acordo com um comunicado, tratou-se de “um importante momento de partilha, que permite a esta Entidade Pública conciliar as intervenções que tem planeadas e as pretendidas pelos residentes”.

No Bairro de Santo Amaro, a IHM gere um total de 271 habitações, representando uma população total de aproximadamente 800 moradores.

“Estas iniciativas constituem-se importantes contributos para a melhoria da qualidade de vida dos moradores dos conjuntos habitacionais, ampliando-se o conhecimento das realidades locais e das principais necessidades das famílias, estreitando-se, de igual modo, os laços de cooperação entre as próprias e este organismo público aqui envolvido. Assim, a IHM tem igualmente previstas outras ações semelhantes a serem realizadas nos vários bairros sociais sob sua gestão”, adianta a IHM.

O Conselho de Administração da IHM participa nestas reuniões. O respetivo presidente, João Pedro Sousa, considera que “estas iniciativas, denominadas de ‘Encontros com a População’, são uma fonte de conhecimento enriquecedora, cujas sugestões que daqui advém são matérias fundamentais, que nos trazem a certeza de que as nossas intervenções serão efetivamente nas pretensões e nos anseios das pessoas, ficando o compromisso de dar continuidade a estas ações de proximidade, numa lógica de trabalho conjunto e articulado com o nosso público-alvo”.