Com a aproximação da quadra natalícia, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), decidiu interromper a cedência de árvores e ramagens habitualmente utilizadas para decorações de Natal. A medida surge como resposta à crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental e a preservação dos recursos naturais da Região.

Tradicionalmente, o IFCN cedia materiais florestais para diversas celebrações, mas o abate de árvores exclusivamente para fins decorativos tornou-se insustentável. Esta prática, segundo o Instituto, além de comprometer os esforços de conservação, contradiz o compromisso da instituição com a proteção dos ecossistemas.

“As tradições natalícias, embora importantes na nossa cultura, devem ser compatíveis com a responsabilidade ambiental que todos devemos adotar, especialmente face aos desafios climáticos que enfrentamos atualmente,” reforça o Instituto.

A instituição apela agora à criatividade e à adoção de alternativas mais sustentáveis, como o uso de decorações feitas com materiais reciclados, reutilizáveis ou até árvores naturais produzidas exclusivamente para este fim, provenientes de viveiros ou produções certificadas. Estas soluções não apenas preservam a floresta, mas também promovem um consumo consciente e responsável.

O IFCN sublinha que esta decisão visa incentivar a comunidade e as entidades a celebrarem um Natal mais verde, especialmente após as recentes calamidades que afetaram a Região, evidenciando a importância de proteger os recursos naturais. “A mudança começa com pequenos gestos. É possível manter o espírito natalício sem comprometer o meio ambiente,” destaca a instituição, incentivando a população, escolas, autarquias e empresas a abraçarem esta causa.

A comunidade é ainda convidada a partilhar as suas ideias e práticas sustentáveis, mostrando que é possível celebrar a época natalícia de forma criativa e amiga do ambiente. Com este movimento, o IFCN espera sensibilizar a sociedade para a importância da sustentabilidade, promovendo um Natal que reflita não apenas a tradição, mas também o respeito e o cuidado pelo planeta.