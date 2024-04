Termina esta semana a segunda edição do ‘Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde’ (PADIS) na Madeira. Um investimento do Instituto de Administração da Saúde (IASaúde), enquanto entidade responsável pelo organização e financiamento do curso, integrado no plano de formação para os profissionais do Serviço Regional de Saúde (SRS).

Frequentaram esta formação quatro profissionais do IASaúde num total de 40 participantes afetos aos vários serviços da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

“Ministrado pela AESE Business School, este curso irá reforçar as competências dos profissionais do IASaúde, no sentido de capacitá-los para uma melhor otimização dos recursos de Saúde, atualizar conhecimentos e desenvolver as aptidões de liderança e de decisão”, adianta o instituto, em comunicado.

O IASaúde realça que “esta é também uma oportunidade para formar os profissionais de saúde para os desafios que irão surgir com o novo hospital” da Madeira.

O curso incluiu uma visita de três dias à Clínica Universidad de Navarra, em Espanha, como forma de conhecer e partilhar novas práticas ao nível da gestão e da humanização em saúde.