O vereador com o pelouro do Urbanismo é a aposta dos socialistas para as autárquicas do próximo ano em Machico, tal como o JM noticiou hoje na sua edição impressa.

Esta tarde, na sua página de Facebook, Hugo Marques publicou a notícia que fez a manchete desta quarta-feira do Jornal, com um comentário em que afirma que “a vida é construída sobre todo o tipo de desafios, tanto pessoais como profissionais. Uns diriam que somos orientados pela vocação outros pela sorte, eu acredito que tudo é consequência do trabalho e da responsabilidade de assumir as decisões necessárias em cada momento”.

Desde logo, foram surgindo comentários de apoio ao vereador, com votos de congratulação e de confiança, tanto de amigos pessoais como de figuras do PS-Madeira, entre as quais Victor Freitas, Rui Caetano e João Pedro Vieira.