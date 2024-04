Hoteleiros otimistas em relação a 2024

Pedro Milheiro da Costa, diretor geral do hotel Quinta do Furão, pensa que “este ano vai ser ainda melhor do que no ano passado” para o setor da hotelaria.

”No ano passado enfrentámos a inflação muito dura”, sublinhou na entrevista Plaza Com, acrescentando que 2024 “vai ser um ano para trabalhar o preço”.

António Trindade, CEO e presidente do grupo Porto Bay é mais cauteloso nas afirmações, mas também admite que o ano possa ser melhor do 2023.

“Este ano, se tivermos os números de 2023 atualizados ao nível da taxa inflação será um bom número”, disse o hoteleiro.

Pode assistir à entrevista no canal naminhaterra.com.