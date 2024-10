Bom dia e bom domingo!

- Em Santana, o Festival Agrícola e Repentista da Madeira (FARM) abre portas às 10h00. O programa para este último dia é recheado de animação. Destaca-se às 16h00, a atuação dos Pauliteiros de Miranda.

- A capela do Corpo Santo, na Zona Velha da Cidade, volta a ter culto. A primeira missa que assinala este regresso, está marcada para as 10h00.

- Às 12h00, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Cabo Girão, o bispo do Funchal vai presidir à missa e à procissão das velas.

- No Caniçal, na Feira do Mar e do Pescador, às 15h00, tem lugar o desfile etnográfico e atuação dos grupos folclóricos, romagens e do Teatro Bolo do Caco.

- Na Festa da Maçã na Camacha, o programa é diversificado, inclui uma prova de orientação de manhã. Às 16h30 acontece um showcooking com ‘A Biqueira’, à noite, pelas 21h00, a tradicional queima de fogo.