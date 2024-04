Realiza-se, hoje, uma nova greve dos motoristas que vai decorrer durante 24 horas, devendo causar constrangimentos na vida de milhares de pessoas ao longo do dia de hoje.

Este protesto surge precisamente 32 dias depois de uma greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), que paralisou o dia a dia de muitos madeirenses a 12 de março.

Esta manhã, a paralisação fez-se notar com dezenas de motoristas da Rodoeste a fazerem uma marcha pelas ruas do Funchal, acompanhados pela PSP.

Os motoristas da Rodoeste querem uma atualização salarial na linha da que foi feita para os profissionais da empresa Horários do Funchal.

“Nós entendemos que as responsabilidades destes trabalhadores são exatamente iguais aos colegas da HF. Queremos equidade no que diz respeito ao clausurado geral do Contrato coletivo de trabalho e igualdade na parte remuneratória. Não estamos a pedir nada de mais. Se foi possível para a HF, também é possível para o setor privado”, sustentou, na altura, Manuel Oliveira, do Sindicato Nacional dos Motoristas.