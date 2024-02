Bom dia!

- A final do 8.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos [8CRJM] vai decorrer, entre as 9h00 e as 16h00, no Pavilhão Desportivo do Porto da Cruz. Às 15h00, a entrega de prémios com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

- Às 11h00, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita as novas instalações da empresa Unilift – Manutenção e Aluguer de Máquina, no Parque Empresarial da Ribeira Brava.

- Encerra ao meio-dia, no Centro de Congressos da Madeira, o 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo.

- Das 14h00 às 18h00, o Workshop ‘Plano de Bem-estar em demência: A aplicação de um novo modelo de prestação de cuidados’, com a terapeuta ocupacional e doutorada em saúde pública, Patrícia Paquete, na Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal, no Complexo Habitacional da Nazaré.

- O auditório da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, no Funchal, acolhe, entre as 14h30 e as 17h00, a 13.ª sessão do BUPi Envolve, evento dedicado à comunidade de Técnicos Habilitados do Balcão Único do Prédio.

- Integrado na iniciativa ‘Mulheres Extraordinárias’, promovido pela Associação Adoro.Ser.Mulher, decorre a partir das 18h00, no Convento de Santa Clara, a visita guiada por Rita Rodrigues sobre ‘Silêncios’.

- O palco do Teatro Municipal Baltazar Dias recebe o último capítulo da Trilogia ‘A Sagrada Família’, às 19h00, com o título ‘José, o Pai’, de Elmano Sancho.

- A partir das 20h00, assista ao debate ao último debate, em direto, no canal NAMINHATERRA, entre os partidos PSD e PS, candidatos às eleições legislativas de 10 março, promovido pelo JM e JM FM.

- A Assembleia Legislativa da Madeira recebe, pelas 21h00, o concerto pela Orquestra de Bandolins da Madeira.

- Às 21h30, na Rua da Carreira, 119, o arranque do ciclo de espetáculos ‘MADEIRADIG CITY SESSIONS’, protagonizado por Ben Yosei, nome artístico de Rafael Trindade.