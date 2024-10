A Horários do Funchal informa que no dia 1 de novembro o horário praticado pela carreira 81 será o de domingos e feriados com viagens de desdobramento, sendo a última viagem de regresso às 20h35.

“No Funchal as partidas serão na rua do Rua José Silva Saca, junto ao teleférico - paragem de início da carreira no sentido de subida - e no Curral das Freiras a paragem será a junto ao Bar Serafim.

A venda de bilhetes será realizada exclusivamente a bordo e o valor, em cada sentido, será de 2,60 euros para quem tem mais de 12 anos, de 1,30 euros para as crianças até aos 12 anos (inclusive) e gratuito para crianças até aos 5 anos.

Para os titulares de títulos de transporte válidos para o serviço intermunicipal da carreira 81 não será necessária a aquisição de bilhetes”, diz nota à imprensa.