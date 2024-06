No passado sábado, dia 15 de junho, foi hasteada a 23.ª Bandeira Azul no complexo Balnear do CNF.

Ficou assim oficialmente aberta a época balnear, numa pequena cerimónia presidida pela vice-presidente do CNF, Livramento Silva, que agradeceu a todos os colaboradores presentes, o empenho e dedicação na preparação de mais esta época balnear.

De acordo com uma nota do CNF enviada à redação, a equipa contará com a chefe de operações Yolanda Figueira, do responsável pela praia e nadadores-salvadores, Paulo Luz, coadjuvado por Marcelo Caires, e uma equipa de assistentes de praia composta por três elementos, Afonso, Francisco e Verónica.

Em termos do Plano de atividades no âmbito da BA, este ano sob o tema “O Mar precisa de Líderes – A praia é a tua causa”, o programa é vasto com muitas atividades divulgadas nas redes sociais e no cartaz na entrada do clube.

O CNF refere na mesma nota que, em parceria com a Associação Marina do Funchal, tem previsto a exemplo de anos anteriores três atividades distribuídas da seguinte forma:

- Centro Náutico São Lázaro – Dia 13 de julho – 9h30 – Limpeza de Mar – “Líder a limpar, Ecologia de Mar”

- Centro Náutico São Lázaro – Dia 3 e 31 de agosto – 10h00 – Atividades Lúdico-educativas no Mar

- Sede Social do CNF, dia 21 e 28 de setembro – 16h00 Peça de Teatro sob o tema “Líder Azul” com artistas da Casa do Povo de São Martinho.