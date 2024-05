Grupo Parlamentar do PSD vinca “mérito e competência” de Cunha e Silva

Em comunicado enviado à redação, o grupo parlamentar do PSD-Madeira declara que seria por “vontade de todos os deputados social-democratas” que João Cunha e Silva fosse apresentado como candidato a presidente da Assembleia Legislativa Madeira.

No entanto, face ao acordo de incidência parlamentar assinado com o CDS tal não veio a concretizar-se.

“Ainda assim, quer este Grupo Parlamentar reforçar que os deputados do PSD reconhecem o mérito e competência de João Cunha e Silva, certos de que continuará a ser um ativo político que muito contribuirá para o futuro do PSD e da Madeira”, remata o Grupo Parlamentar do PSD.