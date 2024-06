Do lado das negociações do Governo, Jorge Carvalho, que tutela os assuntos parlamentares, falou à comunicação social para informar que já têm dois ‘dossiês’ fechados no que toca à obtenção de consensos para a aprovação do Programa de Governo.

PAN e CDS-PP são assuntos arrumados na mesa de negociações, com o primeiro partido a não ter acrescentado medidas às já incorporadas no Programa.

O CDS-PP, por seu turno, trouxe mais seis medidas. IL volta à ronda negocial amanhã, pelas 11h30, mas já deixou claro que muda de um voto contra para abstenção.

Já o Chega não cede e estende o impasse até segunda-feira, pelas 16h30. É a altura em que regressam ao salão nobre do Governo Regional para nova ronda negocial. Jorge Carvalho reforçou que o diálogo manter-se-á até onde for possível. Acompanharam o secretário da Educação, o secretário das Finanças, Rogério Gouveia, e Rui Abreu, chefe do gabinete da presidência.