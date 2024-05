Governo Regional mantém apoio à Associação de Agricultores da Madeira

Foi assinado o contrato-programa entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, e a Associação de Agricultores da Madeira (AAM), o qual visa assegurar o seu normal funcionamento, bem como concretizar as atividades calendarizadas para 2024.

Isso mesmo anunciou uma nota enviada à redação, na qual a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, enalteceu a importância do associativismo e a sinergia estabelecida ao longo dos anos pelo Governo Regional com as diversas associações do setor.

De assinalar que, nesta cerimónia de assinatura, a AAM esteve representada pelo presidente da direção, João Ferreira e pelo vice-presidente, Aleixo Camacho.

“A possibilidade de criação de mais delegações locais, à semelhança do que já acontece com a freguesia do Curral das Freiras, por parte da AAM assume particular importância numa altura em que o Governo Regional pretende aumentar o número de agricultores com o parcelar para abranger mais agricultores nos apoios da União Europeia”, destaca a mesma nota.

Recorde-se que a Associação de Agricultores da Madeira foi constituída em 1976 e é uma instituição sem fins lucrativos, reconhecida desde 2000 como entidade de utilidade pública e nessa qualidade tem desempenhado um importante papel na representação do setor.