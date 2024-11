Os deputados eleitos pelo PSD-Madeira na Assembleia da República apresentaram 19 propostas de alteração ou de aditamento ao Orçamento de Estado 2025.

Numa conferência de imprensa dada há instantes pelos 3 deputados na sede do PSD-M, Pedro Coelho falou da proposta de aditamento ao hospital central universitário da Madeira, garantindo que a inflação de preços está assegurada.

No que toca aos subsistemas de saúde , o Governo da República comprometeu-se a apurar as verbas em dívida para com a Região até meados do próximo ano.

O porta-voz dos deputados sociais-democratas adiantou que o Governo da República compromete-se a lançar concurso público para a linha marítima Madeira-Continente.

Recordou que o Governo da República irá avaliar o encargo do cabo submarino entre o Porto Santo e a Madeira. Destacou a transferência extraordinária de 50 milhões para redução da dívida total.